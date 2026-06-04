На Ставрополье из-за града и ливней повреждены сельхозкультуры в ряде территорий

На Ставрополье из-за непогоды повреждены сельхозкультуры в ряде территорий На Ставрополье из-за града и ливней повреждены сельхозкультуры в ряде территорий

Москва4 июн Вести.В ряде территорий Ставропольского края из-за града и ливней повреждены сельхозкультуры, предварительно, на площади более 100 тыс. гектаров. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Из-за града и сильных ливней повреждены сельхозкультуры в ряде территорий. Больше всего пострадали Георгиевский, Минераловодский, Курский, Степновский и Кировский округа. По предварительным данным, повреждения получили посевы на площади более 100 тысяч гектаров. Пострадали также свыше 700 гектаров садов, виноградников и ягодников. Специалисты продолжают обследование полей и уточняют масштабы ущерба написал он в своем канале в мессенджере МАХ

По словам Владимирова, аграрии, которые застраховали посевы, уже работают с соответствующими компаниями для оценки ущерба и получения выплат.

Ко всему прочему, сообщается, что региональный Минсельхоз приступил к выплате субсидий по договорам страхования урожая. В первую очередь средства будут направлены хозяйствам, которые пострадали от непогоды. Всего планируется просубсидировать около 785 тыс.гектаров застрахованных посевов.

В Ставропольском крае с 24 мая действует штормовое предупреждение, введен режим повышенной готовности из-за дождей с градом и сильным ветром. В конце мая в ряде населенных пунктов из-за неблагоприятной погоды возникли перебои в подаче электричества, а также аварийные отключения. Накануне, 3 мая, в одном из округов региона выпал крупный град диаметром 20 мм.