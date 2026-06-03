Москва3 июнВести.В Георгиевском округе Ставропольского края ввели режим ЧС после выпадения осадков в виде крупного града диаметром 20 мм. Об этом сообщил глава округа Андрей Зайцев.
На территории Георгиевского муниципального округа Ставропольского края введен режим чрезвычайной ситуации с 3 июня 2026 года с 17.00написал он в своем канале в мессенджере МАХ
В Ставропольском крае с 24 мая действует штормовое предупреждение, введен режим повышенной готовности из-за дождей с градом и сильным ветром. В конце мая в ряде населенных пунктов прошел град, в результате чего возникли перебои в подаче электричества, а также аварийные отключения.