В Георгиевском округе Ставропольского края выпал крупный град диаметром 20 мм В Георгиевском округе Ставрополья выпал град диаметром 20 мм, введен режим ЧС

Москва3 июн Вести.В Георгиевском округе Ставропольского края ввели режим ЧС после выпадения осадков в виде крупного града диаметром 20 мм. Об этом сообщил глава округа Андрей Зайцев.

На территории Георгиевского муниципального округа Ставропольского края введен режим чрезвычайной ситуации с 3 июня 2026 года с 17.00 написал он в своем канале в мессенджере МАХ

В Ставропольском крае с 24 мая действует штормовое предупреждение, введен режим повышенной готовности из-за дождей с градом и сильным ветром. В конце мая в ряде населенных пунктов прошел град, в результате чего возникли перебои в подаче электричества, а также аварийные отключения.