Москва22 сенВести.В селе Сындасско на Таймыре устранили последствия аварии, в которой произошел разлив горюче-смазочных материалов. В связи с этим был снят режим ЧС, сообщил глава Таймыра Алексей Членов.
Ранее сообщалось, что в результате шторма в регионе был поврежден резервуар с дизельным топливом. Режим ЧС действовал в связи с утечкой 170 тонн топлива.
Режим чрезвычайной ситуации на территории Таймыра снят. … Авария ликвидирована, дальше работаем в штатном режименаписал он в MAX
Членов отметил, что ситуация с энергоснабжением в регионе полностью нормализована. Ранее танкер "Анабар" доставил в Сындасско дизельное топливо.