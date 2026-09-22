На Таймыре ликвидировали аварию, в которой разлились ГСМ, и сняли режим ЧС

На Таймыре снят режим ЧС после устранения последствий разлива 170 тонн топлива На Таймыре ликвидировали аварию, в которой разлились ГСМ, и сняли режим ЧС

Москва22 сен Вести.В селе Сындасско на Таймыре устранили последствия аварии, в которой произошел разлив горюче-смазочных материалов. В связи с этим был снят режим ЧС, сообщил глава Таймыра Алексей Членов.

Ранее сообщалось, что в результате шторма в регионе был поврежден резервуар с дизельным топливом. Режим ЧС действовал в связи с утечкой 170 тонн топлива.

Режим чрезвычайной ситуации на территории Таймыра снят. … Авария ликвидирована, дальше работаем в штатном режиме написал он в MAX

Членов отметил, что ситуация с энергоснабжением в регионе полностью нормализована. Ранее танкер "Анабар" доставил в Сындасско дизельное топливо.