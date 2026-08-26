На Украине появилась мода на татуировки с Бандерой и Коновальцем РИА: жители Украины делают татуировки с Бандерой и Коновальцем

Москва26 авг Вести.Татуировки с портретами вождей украинских националистов стали востребованы среди жителей Незалежной. В этом убедилось РИА Новости, ознакомившись с данными, опубликованными тату-салонами в интернете.

В публикации говорится, что некий тату-мастер из Киева разместил в своем аккаунте образцы работ, среди которых есть портреты Евгения Коновальца и Степана Бандеры на фоне украинского герба.

Кроме того, тату-салон города Хмельницкий выложил в Сеть фото тату с изображением Бандеры, набитым на теле заказчика. Под изображением находится надпись: "Степан Бандера: символ борьбы за независимость Украины". А мастер из Львова разместил фото татуировки с Бандерой, держащим гранатомет в руках.

Среди знаменитостей отметилась певица Наргиз Закирова, поддержавшая ВСУ после начала СВО, - она тоже сделала тату с Бандерой. Изображение украинского националиста красуется у нее на бедре, как следует из публикаций в Сети.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ей больно за певицу Закирову.