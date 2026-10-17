В Билимбае Свердловской области ребенок погиб на пожаре, спасая бабушку и собаку

На Урале 13-летний мальчик погиб, спасая бабушку и собаку при пожаре В Билимбае Свердловской области ребенок погиб на пожаре, спасая бабушку и собаку

Москва17 окт Вести.В поселке Билимбай Свердловской области при пожаре в частном доме погиб 13-летний мальчик – он спасал бабушку и собаку. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Отмечается, что возгорание случилось утром в субботу, 17 октября. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.

Утром 17 октября 2026 года в одном из частных домов в поселке Билимбай произошел пожар, в результате которого погиб мальчик 2013 года рождения. По данному факту следственным отделом по городу Первоуральск СУ СК РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) говорится в публикации

Предварительно причиной пожара стала неисправность печного отопления - разрушилась кирпичная кладка печи. Другие версии тоже проверяются.

Начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что в тот день мать и младший брат мальчика гостили в Первоуральске, а он остался дома с бабушкой. Увидев огонь, мальчик сразу предупредил бабушку. Она вышла из дома, после чего он вынес собаку, которой тоже грозила опасность. Сам ребенок не успел спастись.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Проводятся экспертизы.