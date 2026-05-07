На Урале историка арестовали за содействие терроризму Уральского историка Новоселова обвинили в содействии терроризму

Москва7 мая Вести.Уральский историк Олег Новоселов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обвинен в содействии террористической деятельности, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Мужчина взят под стражу.

Новоселову [избрана] мера пресечения в виде заключения под стражу на срок по 22 июня указала собеседница агентства

Подробности уголовного дела в суде раскрывать не стали.

По данным агентства, Олег Новоселов занимался исследованием политических репрессий на Урале. По некоторым данным, он мог сотрудничать с местным отделением "Мемориала" (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).