На двух трассах на Урале ограничили движение из-за съехавших грузовиков

На Урале ограничили движение на двух трассах из-за съехавших в кювет фур На двух трассах на Урале ограничили движение из-за съехавших грузовиков

Москва29 ноя Вести.На 143 км трассы Екатеринбург — Тюмень и на 280 км трассы М-12 "Восток" Ачит — Екатеринбург в результате съезда грузовиков в кювет временно ограничили движение. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

На дороге Екатеринбург — Тюмень вблизи Камышлова специалисты извлекают съехавший грузовик. Транспортный поток направляют по объездному маршруту.

На дороге Ачит — Екатеринбург в районе Бисерти на период работы эвакуатора временно введено реверсивное движение.

На обоих участках экипажи ДПС осуществляют регулирование дорожного движения и принимают меры по обеспечению безопасности отмечается в сообщении в MAX

Водителей призывают учитывать погодные и дорожные условия, соблюдать скоростной режим и внимательными.