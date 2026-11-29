Москва29 нояВести.На 143 км трассы Екатеринбург — Тюмень и на 280 км трассы М-12 "Восток" Ачит — Екатеринбург в результате съезда грузовиков в кювет временно ограничили движение. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
На дороге Екатеринбург — Тюмень вблизи Камышлова специалисты извлекают съехавший грузовик. Транспортный поток направляют по объездному маршруту.
На дороге Ачит — Екатеринбург в районе Бисерти на период работы эвакуатора временно введено реверсивное движение.
На обоих участках экипажи ДПС осуществляют регулирование дорожного движения и принимают меры по обеспечению безопасностиотмечается в сообщении в MAX
Водителей призывают учитывать погодные и дорожные условия, соблюдать скоростной режим и внимательными.