Москва21 сенВести.Мэр Ярославля Артем Молчанов, который был выдвинут партией "Единая Россия" в одномандатном округе №194 на выборы депутатов Госдумы, побеждает в избирательной компании. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК России после обработки 100% протоколов, передает ИС "Вести".
В частности, Молчанов набирает 33,28% голосов избирателей, опередив более чем на 10% ближайшего соперника – представителя "Справедливой России" Анатолия Грешневикова, который ранее представлял Ярославскую область в Госдуме. За него проголосовали 22,83% избирателей.
Ранее сообщалось, что экс-губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын выигрывает выборы в Госдуму также в одномандатном округе.