Мэр Ярославля Молчанов побеждает на выборах в Госдуму по одномандатному округу

На выборах в Госдуму по одномандатному округу побеждает мэр Ярославля Мэр Ярославля Молчанов побеждает на выборах в Госдуму по одномандатному округу

Москва21 сен Вести.Мэр Ярославля Артем Молчанов, который был выдвинут партией "Единая Россия" в одномандатном округе №194 на выборы депутатов Госдумы, побеждает в избирательной компании. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК России после обработки 100% протоколов, передает ИС "Вести".

В частности, Молчанов набирает 33,28% голосов избирателей, опередив более чем на 10% ближайшего соперника – представителя "Справедливой России" Анатолия Грешневикова, который ранее представлял Ярославскую область в Госдуме. За него проголосовали 22,83% избирателей.

Ранее сообщалось, что экс-губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын выигрывает выборы в Госдуму также в одномандатном округе.