Кандидаты "Единой России" лидируют на выборах в ГД во всех округах Подмосковья

Стал известен фаворит на выборах в Подмосковье после обработки первых протоколов Кандидаты "Единой России" лидируют на выборах в ГД во всех округах Подмосковья

Москва21 сен Вести.Кандидаты от партии "Единая Россия" лидируют во всех 12 одномандатных округах Московской области на выборах в Государственную думу после обработки первых протоколов, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

Согласно предварительным данным ЦИК, лидерами в своих округах стали следующие представители партии: №118 – Сергей Юров, №119 – Денис Кравченко, №120 – Никита Чаплин, №121 – Сергей Колунов, №122 – Роман Терюшков, №123 – Александр Легков, №124 – Денис Майданов, №125 – Геннадий Панин, №126 – Вячеслав Фетисов, №127 – Сергей Пахомов, №128 – Александр Коган, №129 – Андрей Булгаков.

Каждый из этих кандидатов, по предварительным подсчетам, набрал от 36% и до более 59% голосов избирателей.

Кроме того, партийный список "Единой России" получает 50,74% на выборах депутатов Московской областной думы по итогам обработки 3,42% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных на онлайн-табло на сайте ЦИК.

На втором месте находится партия "Новые люди" с 13,8%, далее следует КПРФ (11,28%), ЛДПР (11,2%) и "Справедливая Россия" (5,19%).

Кандидаты от "Единой России" также лидируют во всех одномандатных избирательных округах в Москве на выборах в Госдуму.