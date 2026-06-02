Надувной батут сорвало ветром в Гулистоне, один ребенок погиб В Таджикистане порыв вера сорвал батут с детьми, один ребенок погиб

Москва2 июн Вести.Надувной батут вместе с детьми на севере Таджикистана сорвал порыв ветра. Это произошло в городе Гулистон.

В результате пятеро детей получили травмы, а десятилетний мальчик погиб.

Накануне вечером батут, установленный берегу Кайраккумского водохранилища, из-за сильного ветра оторвался от земли, и ветер понес его в сторону воды пояснил глава пресс-центра комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана Ориф Нозимиен

Он пояснил, что ветер подхватил батут в тот момент, когда на нем было шестеро детей. Все они получили травмы и были доставлены в больницу. Но одного из детей медикам спасти не удалось, он скончался в больнице, сообщает ТАСС.

Сотрудники и администрация развлекательного центра, на территории которого был установлен батут, пренебрегли мерами безопасности, отметили в комитете по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Таджикистана. В частности, они пренебрегли неоднократные предупреждения о неблагоприятных погодных условиях в эти дни в Согдийской области.

50-тысячный Гулистон находится на берегу Таджикского моря (Каракумское водохранилище). Город расположен в 15 километрах от Худжанда (Ленинабада), в разные годы он назывался Кайраккум и Ходжент.

В России, тем временем, разрабатывается новый ГОСТ на надувные батуты для детей до 14 лет. Ближайшие два месяца будут собираться замечания по новому государственному стандарту. Первый зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая ("Единая Россия") выразила надежду, что после анализа предложений ГОСТ будет принят в декабре 2026 года. Новый ГОСТ будет применяться к надувным батутам для индивидуального и коллективного использования, в том числе и к тем, у которых предусмотрены батутные горки. По словам депутата, задача нового ГОСТа - предусмотреть все возможные риски, которые могут возникнуть при игре на батуте. Ранее с инициативой ограничения аттракционов с батутами выступил Роспотребнадзор.