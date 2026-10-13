Москва13 октВести.В Библиотеке визуальной культуры города Хиросима нашли неизвестные ранее киноматериалы, на которых запечатлены последствия атомных бомбардировок силами США. Об этом сообщила администрация учреждения.
Материалы были отсняты в сентябре 1945 года в Хиросиме и Нагасаки по указанию оккупационных властей США, чтобы зафиксировать последствия сброса атомных бомб. Эти кинопленки впоследствии были использованы для документального фильма, который вывезли в Штаты в 1946 году.
Выяснилось, что в фильм не вошел большой массив исходных материалов – именно их и нашли в библиотеке. На них показаны пострадавшие от атомных ударов: лица этих людей были обрезаны при изготовлении фильма в 1945 году.
Сотрудники библиотеки полагают, что обнаруженные кинопленки смогут помочь более точно установить круг пострадавших от ядерных бомбардировок.
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями.
В настоящее время Токио предпочитает умалчивать об исторической ответственности США за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. А Вашингтон не признает моральной ответственности за эти удары, оправдывая их "военной необходимостью".