Найдены неизвестные киноматериалы о последствиях атомных бомбардировок Хиросимы В Хиросиме нашли неизвестные киноматериалы о последствиях атомных бомбардировок

Москва13 окт Вести.В Библиотеке визуальной культуры города Хиросима нашли неизвестные ранее киноматериалы, на которых запечатлены последствия атомных бомбардировок силами США. Об этом сообщила администрация учреждения.

Материалы были отсняты в сентябре 1945 года в Хиросиме и Нагасаки по указанию оккупационных властей США, чтобы зафиксировать последствия сброса атомных бомб. Эти кинопленки впоследствии были использованы для документального фильма, который вывезли в Штаты в 1946 году.

Выяснилось, что в фильм не вошел большой массив исходных материалов – именно их и нашли в библиотеке. На них показаны пострадавшие от атомных ударов: лица этих людей были обрезаны при изготовлении фильма в 1945 году.

Сотрудники библиотеки полагают, что обнаруженные кинопленки смогут помочь более точно установить круг пострадавших от ядерных бомбардировок.

В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями.

В настоящее время Токио предпочитает умалчивать об исторической ответственности США за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. А Вашингтон не признает моральной ответственности за эти удары, оправдывая их "военной необходимостью".