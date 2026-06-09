Москва9 июнВести.Оперативная обстановка в Северо-Западном федеральном округе требует значительных изменений в обеспечении антитеррористической безопасности. В нее входят и работы по профилактике терроризма среди молодежи, заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) по итогам заседания комитета в Москве.
По данным комитета, с 2023 года фиксируется трехкратный рост числа преступлений террористической направленности на территории федерального округа.
В комитете отметили, что обстановка в округе также требует выработки адекватных мер реагирования на попытки противника совершать диверсионно-террористические акты.