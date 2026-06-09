НАК: обстановка в СЗФО требует корректив в антитеррористической безопасности

НАК: требуется противодействие террористической пропаганде среди молодежи НАК: обстановка в СЗФО требует корректив в антитеррористической безопасности

Москва9 июн Вести.Оперативная обстановка в Северо-Западном федеральном округе требует значительных изменений в обеспечении антитеррористической безопасности. В нее входят и работы по профилактике терроризма среди молодежи, заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) по итогам заседания комитета в Москве.

По данным комитета, с 2023 года фиксируется трехкратный рост числа преступлений террористической направленности на территории федерального округа.

В комитете отметили, что обстановка в округе также требует выработки адекватных мер реагирования на попытки противника совершать диверсионно-террористические акты.