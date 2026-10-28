В базу "Миротворца" внесли намекавшую на отставку Зеленского астролога Глобу

Намекавшую на отставку Зеленского астролога Глобу внесли в базу "Миротворца" В базу "Миротворца" внесли намекавшую на отставку Зеленского астролога Глобу

Москва28 окт Вести.Российский астролог и телеведущая Тамара Глоба, намекавшая на предстоящую отставку главы киевского режима Владимира Зеленского, внесена в базу экстремистского сайта "Миротворец".

Так, Глоба обвиняется в поддержке России, а также в якобы "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины".

Поводом для внесения Глобы в список стал ее прогноз, что западные партнеры Зеленского предъявят ему обвинения в разрушительной политике на Украине.

26 октября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что сотни несовершеннолетних граждан РФ в возрасте от двух до 17 лет внесены в базу данных сайта "Миротворец".