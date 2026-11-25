Нарышкин: победители Второй мировой ответственны за безопасность в мире

Нарышкин: саммит РФ, КНР и США напомнил миру об ответственности за безопасность Нарышкин: победители Второй мировой ответственны за безопасность в мире

Москва25 ноя Вести.Трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера США Дональда Трампа напомнила миру, что державы-победительницы Второй мировой войны несут особую ответственность за поддержание стратегической стабильности, а также глобальной безопасности. С таким заявлением выступил директор СВР России, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.

Во время выступления на Международной научной конференции "Вторая мировая война: от европоцентризма к глобальной истории" глава СВР назвал состоявшуюся в китайском Шэньчжэне встречу Путина, Си и Трампа исторической.

Она (встреча. — Прим. ред.) напомнила миру, что державы-победительницы во Второй мировой войне по-прежнему несут особую ответственность за поддержание стратегической стабильности и глобальной безопасности сказал Нарышкин

18-19 ноября Шэньчжэнь принимал саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в котором участвовал Путин. Помимо трехсторонних переговоров с лидерами КНР и США, на полях мероприятия он провел ряд двусторонних встреч.