Москва1 сенВести.Значение Китая, Индии, Вьетнама на международной арене продолжает возрастать. Такое мнение высказал председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, чьи слова передает ТАСС.
В видеообращении к участникам научно-практической конференции "Перекрестки цивилизаций: роль транспортной интеграции в истории Азиатско-Тихоокеанского региона", которая проходит в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) он отметил, что на страны региона приходится более 60% мировой экономики.
ВЭФ проводится с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.