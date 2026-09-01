Нарышкин заявил об усилении глобального значения КНР, Индии и Вьетнама Нарышкин: глобальное значение Китая, Индии и Вьетнама неуклонно растет

Москва1 сен Вести.Значение Китая, Индии, Вьетнама на международной арене продолжает возрастать. Такое мнение высказал председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, чьи слова передает ТАСС.

В видеообращении к участникам научно-практической конференции "Перекрестки цивилизаций: роль транспортной интеграции в истории Азиатско-Тихоокеанского региона", которая проходит в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) он отметил, что на страны региона приходится более 60% мировой экономики.

ВЭФ проводится с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.