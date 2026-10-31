ВСУ за сутки атаковали шесть раз населенные пункты ДНР

Населенные пункты ДНР подверглись за сутки шести атакам со стороны ВСУ ВСУ за сутки атаковали шесть раз населенные пункты ДНР

Москва31 окт Вести.Украинские вооруженные формирования шесть раз за прошедшие сутки атаковали населенные пункты Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Управление администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины.

За прошедшие сутки зафиксированы шесть фактов вооруженных атак ВФУ. Сведения о жертвах среди гражданского населения не поступали. Поступили дополнительные сведения о гибели гражданского лица 29 октября в Володарском муниципальном округе уточняется в Telegram-канале ведомства

В результате атак, пять из которых были зафиксированы на горловском направлении, повреждения получило жилое здание.