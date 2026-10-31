Москва31 октВести.Украинские вооруженные формирования шесть раз за прошедшие сутки атаковали населенные пункты Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Управление администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины.
За прошедшие сутки зафиксированы шесть фактов вооруженных атак ВФУ. Сведения о жертвах среди гражданского населения не поступали. Поступили дополнительные сведения о гибели гражданского лица 29 октября в Володарском муниципальном округеуточняется в Telegram-канале ведомства
В результате атак, пять из которых были зафиксированы на горловском направлении, повреждения получило жилое здание.