НАТО привлечет частные компании к миссии по подготовке украинских военных НАТО выберет частных подрядчиков для обслуживания подготовки военных ВСУ

Москва15 апр Вести.Агентство НАТО по связи и информации объявило конкурс на привлечение сторонних организаций для технического сопровождения миссии по обучению и поддержке военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом стало известно РИА Новости на основе анализа правительственных документов.

Миссия NATO Security Support and Training to Ukraine была учреждена в 2024 году. Ее штаб находится в Германии, а логистические центры расположены в Польше, Румынии и Словакии.

Североатлантический альянс планирует передать техническое обслуживание миссии частному подрядчику, отказавшись от использования собственного персонала.

Компания, выигравшая тендер, будет отвечать за поддержку коммуникационных и информационных систем штаб-квартиры и логистических узлов.

В перечень задач войдут техническая помощь пользователям, обслуживание ноутбуков и мобильных устройств, управление сетевой инфраструктурой, включая криптографические системы и спутниковые терминалы.

Контракт рассчитан на три года, начиная с 1 января 2027 года, с возможностью продления до конца 2031 года.

Для контроля качества работы подрядчика НАТО определила 56 ключевых показателей эффективности. Участвовать в тендере могут только компании, зарегистрированные в странах-участницах альянса и имеющие доступ к работе с секретными данными. Прием заявок продлится до 24 апреля 2026 года.

В начале апреля американский постпред при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер заявил, что Вашингтон пересматривает не только вопросы о членстве США в НАТО и поддержке Европы, но и переоценивает все, что связано с поддержкой Украины.

15 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал одним из главных достижений нынешней администрации остановку прямых поставок американского оружия ВСУ.