МЧС: причиной трагедии в КБР с гибелью 17 альпинистов стало "оголение" ледника

Названа причина гибели 17 альпинистов в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии МЧС: причиной трагедии в КБР с гибелью 17 альпинистов стало "оголение" ледника

Москва6 ноя Вести.Причиной гибели 17 альпинистов в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии стало "оголение" ледника из-за климатических изменений, передает ТАСС со ссылкой на первого заместителя начальника МЧС республики Эльдара Хашхожева.

Причины трагедии в горах обсуждали в парламенте региона на заседании по развитию туризма.

Это был обвал горного ледника сказал на Хашхожев

Он поячнил, что из-за повышения снежного покрова оголяются некоторые участки.

Шестого сентября с горы Мижирги сошла лавина. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о халатности.