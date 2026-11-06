Москва6 нояВести.Причиной гибели 17 альпинистов в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии стало "оголение" ледника из-за климатических изменений, передает ТАСС со ссылкой на первого заместителя начальника МЧС республики Эльдара Хашхожева.
Причины трагедии в горах обсуждали в парламенте региона на заседании по развитию туризма.
Это был обвал горного ледникасказал на Хашхожев
Он поячнил, что из-за повышения снежного покрова оголяются некоторые участки.
Шестого сентября с горы Мижирги сошла лавина. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о халатности.