Статья о царице Клеопатре стала самой читаемой на "Рувики" в 2026 году

Названа самая популярная статья на "Рувики" в 2026 году Статья о царице Клеопатре стала самой читаемой на "Рувики" в 2026 году

Москва21 ноя Вести.Пользователи российской интернет-энциклопедии "Рувики" в 2026 году чаще всего интересовались сведениями о египетской царице Клеопатре. Статья о ней возглавила рейтинг самых популярных материалов, набрав почти 1,5 млн просмотров.

Об этом свидетельствуют статистические данные ресурса, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости.

За 10,5 месяца, с января до середины октября 2026 года, пользователи открывали статью о царице из династии Птолемеев 1 473 929 раз.

Второе место в рейтинге самых популярных материалов за этот период досталось статье о лексикологии и фразеологии как разделах лингвистики – эту страницу пользователи посетили более 1,2 млн раз. Третье место заняла публикация "2026 год в киберспорте", которая набрала почти 962 тыс. просмотров.

В топ-5 также попали материалы об объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО и компании Google. На шестой строчке расположилась статья о социальной сети "ВКонтакте", далее следует материал об арктическом топливе. Восьмым по посещаемости за рассмотренный период стал список самых богатых бизнесменов России. На девятом месте по популярности оказалась статья, посвященная слову "краш" в молодежном сленге, а на десятой позиции закрепился материал о четвертом сезоне телешоу "Титаны. Битва сезонов".

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