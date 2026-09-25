Москва25 сен Вести.В 2026 году в России зафиксировали рост интереса к изучению арабского языка. Об этом свидетельствуют результаты исследования книжного магазина "Литрес" и магазина приложений RuStore, передает РБК.

Сообщается, что выручка книжного магазина с начала года от продаж в категории "Арабский язык" выросла на 40% в сравнении с прошлым годом. Кроме того, увеличился спрос на приложения для изучения арабского – число их скачиваний выросло в 2,5 раза в RuStore.

Тремя самыми популярными книгами в соответствующей категории стали "Арабский язык! Большой понятный самоучитель. Все подробно и по полочкам", "Арабский язык. 150 диалогов" и первая часть "Учебника арабского языка. Арабская письменность, понятная каждому". В тройку наиболее часто скачиваемых приложений вошли помощник в изучении арабского алфавита "АлифБа", тренажер "Арабский язык с нуля" и самоучитель арабского Linguabox.

Интерес к арабскому языку, вероятнее всего, растет на фоне расширения деловых и культурных связей со странами Ближнего Востока, а также из-за общего тренда на изучение редких и востребованных языков считают авторы исследования

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