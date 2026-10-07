Названа сумма денежной компенсации за переход Зернова из ЦСКА в "Ак Барс" "Ак Барс" получил нападающего Дениса Зернова из ЦСКА за 1000 рубле

Москва7 окт Вести.30-летний нападающий хоккейного ЦСКА Денис Зернов перешел в "Ак Барс". За его переход казанская команда выплатила символическую компенсацию в 1000 рублей, сообщило спортивное издание "Бизнес online".

В "Ак Барсе" новичок должен усилить атаку. Казанскому клубу не хватает креатива при игре в большинстве. Ожидается, что Щернов будет играть во второй тройке вместе с Егором Соколовым и Александром Хмелевским.

С июля 2025 года играл в ЦСКА, переход произошел в результате обмена на нападающего Руслана Исхакова напомнило издание

По предварительным данным, в Казани двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе "Авангарда" и "Металлурга" получит около 52 миллионов рублей.

Контракт нападающего в ЦСКА был подписан до конца сезона. В московском клубе он получал 65 миллионов в год. За 70 матчей прошлого чемпионата нападающий забил восемь шайб и сделал 16 результативных передач. В нынешнем сезоне Чемпионата КХЛ Зернов периодически выпадал из основного состава. В восьми матчах он набрал 5 очков (3+2) при показателе полезности "плюс 2".

Спортэксперты отмечают, что Денис Зернов не вписался в модель игры тренера Игоря Никитина, который требует от форвардов прежде всего думать об обороне.

Зернов мог оказаться среди барсов еще восемь лет назад. За него клуб готов был заплатить 50 миллионов рублей, но против трансфера выступил тренер Зинэтула Билялетдинов. Сейчас хоккеист стал четвертым в сезоне новичком казанского клуба вместе с нападающими Алексеем Бывальцевым и Андреем Стасем, а также защитником Никитой Евсеевым.