Москва17 нояВести.Чемпион мира по хоккею 2014 года в составе сборной России Евгений Дадонов продолжит карьеру в казанском "Ак Барсе". Об этом сообщила пресс-служба клуба из Татарстана.
Соглашение с 37-летним хоккеистом рассчитано на три сезона.
Мы рады вернуть в КХЛ знакового хоккеиста такого уровнязаявил генеральный менеджер "Ак Барса" Марат Валиуллин
По его словам, Дадонов должен присоединиться к команде в декабре, когда решит все вопросы, связанные с переездом его семьи в Россию.
Прошлый сезон нападающий провел в клубе Национальной хоккейной лиги "Нью-Джерси". Ранее он выступал за "Даллас", "Монреаль", "Вегас", "Оттаву" и "Флориду".
За 12 сезонов в НХЛ Дадонов отыграл 696 матчей, набрав 384 (172+212) очка.