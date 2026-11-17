Экс-игрок НХЛ Дадонов заключил контракт с казанским "Ак Барсом" "Ак Барс" заключил контракт с экс-хоккеистом НХЛ Дадоновым

Москва17 ноя Вести.Чемпион мира по хоккею 2014 года в составе сборной России Евгений Дадонов продолжит карьеру в казанском "Ак Барсе". Об этом сообщила пресс-служба клуба из Татарстана.

Соглашение с 37-летним хоккеистом рассчитано на три сезона.

Мы рады вернуть в КХЛ знакового хоккеиста такого уровня заявил генеральный менеджер "Ак Барса" Марат Валиуллин

По его словам, Дадонов должен присоединиться к команде в декабре, когда решит все вопросы, связанные с переездом его семьи в Россию.

Прошлый сезон нападающий провел в клубе Национальной хоккейной лиги "Нью-Джерси". Ранее он выступал за "Даллас", "Монреаль", "Вегас", "Оттаву" и "Флориду".

За 12 сезонов в НХЛ Дадонов отыграл 696 матчей, набрав 384 (172+212) очка.