Олимпийский чемпион хоккеист Ларкин будет играть за "Монреаль" Хоккеист Дилан Ларкин перешел из "Детройта" в "Монреаль" в результате обмена

Москва23 ноя Вести.Американский нападающий Дилан Ларкин, ставший олимпийским чемпионом 2026 года, перешел из "Детройта" в "Монреаль" по итогам обмена между клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщила 23 ноября пресс-служба лиги.

Помимо игрока, "Монреаль" получил драфт-пики: в третьем раунде драфта 2027 года и во втором раунде драфта-2028. Взамен "Детройт" получил канадских форвардов Кирби Дака и Майкла Хейджа, голкипера Сэма Монтембо, а также права выбора в первых раундах драфтов 2027 и 2029 годов, во втором раунде 2027 года и в четвертом раунде 2028 года.

Ларкину 30 лет. "Детройт" выбрал его на драфте 2014 года в первом раунде, 15-м по счету, а играть за основной состав клуба хоккеист начал в 2015 году. За карьеру в НХЛ он провел 818 матчей, записав на свой счет 278 заброшенных шайб и 371 результативную передачу.

В составе сборной США Ларкин выиграл олимпийский турнир 2026 года в Италии, а на чемпионатах мира 2015 и 2018 годов дважды завоевывал бронзовые медали.