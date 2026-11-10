Москва10 ноя Вести.Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной Канады и обладатель Кубка Стэнли 2011 года Патрис Бержерон стал членом Зала хоккейной славы. Об этом сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Торжественная церемония принятия новых членов прошла в Торонто в ночь на вторник, 10 ноября, по московскому времени. Вместе с Бержероном в Зал славы вошли серебряный призер Олимпийских игр 2002 года американец Кит Ткачук, голкиперы Кэри Прайс (Канада) и Пекка Ринне (Финляндия), менеджер Брайан Бурк и хоккеистка Синди Керли.

Бержерон - член "Тройного золотого клуба", в который входят хоккеисты, выигрывавшие Олимпийские игры, чемпионат мира и Кубок Стэнли. На протяжении всей своей взрослой карьеры форвард выступал за "Бостон Брюинз", был капитаном команды. Вместе с "Бостоном" он стал чемпионом НХЛ в 2011 году, забросив победную шайбу в заключительном матче финальной серии Кубка Стэнли против "Ванкувер Кэнакс".

В составе национальной команды Канады Бержерон взял золото чемпионата мира в 2004 году, а также золотые олимпийские медали на Играх в Ванкувере (2010) и Сочи (2014). Также вместе со сборной Канады завоевывал Кубок мира в 2016 году.