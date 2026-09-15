Москва15 сен Вести.Потери издательской группы "Эксмо-АСТ" из-за атак дронами на склады маркетплейсов оцениваются примерно в 400 миллионов рублей. Такие данные озвучил президент холдинга Олег Новиков, его слова приводит РБК.

Сейчас "Эксмо-АСТ" допечатывают те 5 млн экземпляров книг, которые были уничтожены после налета дронов и пожаров сообщил Новиков

Президент издательской группы уточнил, что вопрос компенсации вряд ли будет решен, а вопрос восполнения каждое издательство решает для себя индивидуально.

С учетом возможностей производства, думаю, в течение полугода цитирует его агентство

В начале сентября директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев сообщил, что потери в книжной отрасли из-за атак ВСУ с помощью дронов на склады маркетплейсов Wildberries и Ozon в июне-августе предварительно оцениваются в 6 миллиардов рублей, уничтожено около 15 миллионов книг. По данным президента Ассоциации книгораспространителей (АСКР) Светланы Зориной, в числе уничтоженной литературы оказались и детские учебники.