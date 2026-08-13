При ударах БПЛА по складам Wildberries сгорело более 11 млн книг На складах Wildberries из-за ударов ВСУ сгорело 11 млн книг

Москва13 авг Вести.После ударов ВСУ по складам Wildberries оказались уничтоженными более 11 миллионов книг. Об этом сообщают "Ведомости", ссылаясь на данные Российского книжного союза, Ассоциации книгоиздателей и Ассоциации книгораспространителей России.

Большинство изданий относятся к художественной, детской и научно-популярной литературе. В частности, на складах хранились тиражи "Букваря" Надежды Жуковой и новой редакции "Конституции РФ". Кроме того, в большом количестве пострадали пособия по ОГЭ и ЕГЭ.

Как сообщили изданию в профильных ассоциациях, продажи на Wildberries занимают 30% российского книжного рынка в денежном выражении.

С середины июля ВСУ совершают удары по складам Wildberries. Последней был атака на Башкирию, обломки дрона упали в промзоне Салавата, где расположен объект WB.