Москва13 авгВести.После ударов ВСУ по складам Wildberries оказались уничтоженными более 11 миллионов книг. Об этом сообщают "Ведомости", ссылаясь на данные Российского книжного союза, Ассоциации книгоиздателей и Ассоциации книгораспространителей России.
Большинство изданий относятся к художественной, детской и научно-популярной литературе. В частности, на складах хранились тиражи "Букваря" Надежды Жуковой и новой редакции "Конституции РФ". Кроме того, в большом количестве пострадали пособия по ОГЭ и ЕГЭ.
Как сообщили изданию в профильных ассоциациях, продажи на Wildberries занимают 30% российского книжного рынка в денежном выражении.
С середины июля ВСУ совершают удары по складам Wildberries. Последней был атака на Башкирию, обломки дрона упали в промзоне Салавата, где расположен объект WB.