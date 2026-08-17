Прыгун в воду Терновой заявил, что хотел уйти из спорта после неудачи в Канаде

"Не хочу прыгать": прыгун в воду едва не завершил карьеру после неудачи в Канаде Прыгун в воду Терновой заявил, что хотел уйти из спорта после неудачи в Канаде

Москва17 авг Вести.Российский прыгун в воду Руслан Терновой признался, что неудачное выступление на этапе Кубка мира в Канаде едва не стоило ему продолжения спортивной карьеры. Спортсмен в беседе с RT рассказал о психологическом кризисе и физической боли, которые преследовали его на том турнире.

По словам Тернового, проблемы начались задолго до Канады. Еще на чемпионате мира в Сингапуре он получил травму колена, прыгая в поролоновую яму. Боль не прошла даже после отпуска, а на тренировочных сборах усугубилась из-за работы с тяжелыми весами. В итоге к февральскому этапу Кубка мира атлет подошел в "разобранном виде".

Набрал в финале 330 баллов — меньше у меня ни разу не случалось за всю мою карьеру. Помню, пришел на финал — и понимаю, что не хочу прыгать, вообще не хочу рассказал спортсмен

Терновой подчеркнул, что впервые столкнулся с полным отсутствием желания соревноваться.

Обычно, когда выдается неудачный турнир, ты просто думаешь, как бы оглядываясь на то, что уже случилось… какое-то сожаление, желание отмотать картинку назад всегда присутствует. Но в тот момент даже близко ничего подобного в голове не было. Думал только об одном: не дай бог ещё раз прыгать программу на соревнованиях признался он

Терновой добавил, что даже после чемпионата мира уезжал "с ощущением, что как будто наелся этими соревнованиями". Однако спортсмен сумел преодолеть этот кризис и продолжить выступления.

Ранее Тернового вызвали на допинг-контроль после победы на чемпионате Европы.