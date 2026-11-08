Молодежный театр на Булаке в Казани сообщил о смерти актера Азиза Ахмедова

Не стало актера Молодежного театра на Булаке в Казани Азиза Ахмедова Молодежный театр на Булаке в Казани сообщил о смерти актера Азиза Ахмедова

Москва8 ноя Вести.Скончался актер Молодежного театра на Булаке в Казани Азиз Ахмедов. Об этом в "ВК" сообщает пресс-служба театра.

Слова не подбираются, внутри только боль и пустота. Мы потеряли артиста, друга и человека, которого любили всем театром. Сегодня в театре объявлен день траура говорится в сообщении

Ранее театр объявлял сбор средств в помощь актеру, который боролся с онкологическим заболеванием. Зрителей предупредили, что благотворительные показы спектакля "Примадонны", которые должны были пройти 8 ноября, отменены. Вырученные средства получит семья актера. Также билеты можно вернуть.

Азиз Ахмедов служил в Молодежном театре на Булаке с 2010 года. Играл в спектаклях "Ханума", "Отель Вегас", "Мы не одни, дорогая!", "Примадонны", "Удивительный случай" и других.

Артисту было 34 года.