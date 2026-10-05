Блогер и биохакер Андрей Арбенин скончался в возрасте 31 года

Не стало блогера и биохакера Андрея Арбенина Блогер и биохакер Андрей Арбенин скончался в возрасте 31 года

Москва5 окт Вести.В возрасте 31 года скончался блогер и биохакер Андрей Арбенин, автор Telegram-канала "Биохакинг и ноотропы". Об этом 5 октября со ссылкой на магазин Арбенина сообщают "Известия".

Андрей Арбенин умер. <...> Сейчас занимаемся возвращением [тела] Андрея на родину и одновременно выяснением всех обстоятельств произошедшего говорится в сообщении

По словам источника, обстоятельства смерти Арбенина могут иметь криминальный характер. Сейчас ожидаются результаты токсикологической экспертизы, возбуждено уголовное дело.

По одной из версий, Арбенину во время пребывания в Казахстане якобы могли подмешать седативный препарат, чтобы получить доступ к криптокошелькам и банковским счетам блогера. Средство могло вступить во взаимодействие с антидепрессантами, которые принимал блогер, и в результате привести к смерти. Официальных данных, подтверждающих такую версию, нет.

В своем проекте "Биохакинг и ноотропы" Арбенин рассказывал о собственных экспериментах с добавками и препаратами, работе мозга, сне, гормонах, физической работоспособности. Через собственные интернет-магазины он распространял "ноотропы" — лекарственные препараты, якобы улучшающие когнитивные возможности мозга. Арбенин вел каналы в соцсетях, публиковал статьи, проводил консультации.