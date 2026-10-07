В Москве в возрасте 47 лет ушел из жизни дизайнер Кирилл Гасилин

Не стало российского дизайнера Кирилла Гасилина В Москве в возрасте 47 лет ушел из жизни дизайнер Кирилл Гасилин

Москва7 окт Вести.Российский дизайнер Кирилл Гасилин скончался в возрасте 47 лет в Москве. Об этом в соцсетях рассказал историк моды Анатоль Вовк.

4 октября в Москве умер Кирилл Гасилин… Это был большой художник - человек со своим взглядом, который сильно повлиял на российскую моду и на то, как можно воспринимать современный крой написал Вовк

Гасилин стажировался в парижском доме haute couture Dominique Sirop. В 2007 году основал собственный бренд одежды.

Модельер много работал с театром и балетом, являлся автором костюмов для спектаклей и постановок, среди которых "Моя прекрасная леди", "Le Pari" и "Баядерка". Много занимался историей костюма.