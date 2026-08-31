"Не заменит НАТО": Анкара разъяснила статус Мекканского соглашения Фидан: Мекканское соглашение не отменяет обязательств страны перед НАТО

Москва31 авг Вести.Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сделал заявление относительно недавно заключенного Мекканского соглашения, развеяв возможные спекуляции о его влиянии на внешнеполитический курс страны. Дипломат подчеркнул, что новый документ не затрагивает ключевые союзнические обязательства Анкары.

Я бы хотел подчеркнуть, что Мекканское соглашение не аннулирует и не заменяет обязательств нашей страны, вытекающих из членства в НАТО, а также из других союзов и соглашений заявил Фидан

Ранее глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров отметил, что шлейф членства Турции в НАТО и ее взаимодействия с Европейским союзом остается неизбежным в отношениях Анкары с Москвой.