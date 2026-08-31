Москва31 авгВести.Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сделал заявление относительно недавно заключенного Мекканского соглашения, развеяв возможные спекуляции о его влиянии на внешнеполитический курс страны. Дипломат подчеркнул, что новый документ не затрагивает ключевые союзнические обязательства Анкары.
Я бы хотел подчеркнуть, что Мекканское соглашение не аннулирует и не заменяет обязательств нашей страны, вытекающих из членства в НАТО, а также из других союзов и соглашенийзаявил Фидан
Ранее глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров отметил, что шлейф членства Турции в НАТО и ее взаимодействия с Европейским союзом остается неизбежным в отношениях Анкары с Москвой.