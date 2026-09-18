Небензя: русский — это не тот, кто по крови, а кто ощущает себя таковым

Небензя объяснил, можно ли считать скульптора Вучетича русским Небензя: русский — это не тот, кто по крови, а кто ощущает себя таковым

Москва18 сен Вести.Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, отвечая на вопрос об отношении к скульптору и фронтовику Евгению Вучетичу, признался, что считает его русским. Об этом он заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову.

Небензя отметил, что родился, когда Сталинград уже переименовали.

Сестра моя сталинградка, а я волгоградец. Вучетич, как вы справедливо сказали, это дитя Советского Союза, он с Украины, и у него интересное происхождение. Но ведь русский — это не тот, кто русский по крови, а русский — тот, кто ощущает себя таковым сказал Небензя

Ранее Небензя на заседании Совета безопасности (СБ) ООН призвал не делать борьбу с терроризмом заложником геополитики.