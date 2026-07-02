Москва2 июлВести.Недружественные страны стали демонстрировать стремление к восстановлению связей с Приморским краем, рассказал в интервью РИА Новости и.о. представителя МИД во Владивостоке Евгений Волосастов.
По его словам, эти государства стали заложниками антироссийской политики.
Дипломат отметил, что гражданам этих стран четыре года рассказывали ужасы о России, а сейчас приходится объяснять, почему это неправда.
Волосастов напомнил недавние высказывание по этому поводу официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Не мы эти связи разрушали, не нам их и восстанавливать. Разговаривать готовы, однако упрашивать никто никого не будетподчеркнул дипломат
Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Россия подтверждает свою готовность к возобновлению дипломатических контактов и обсуждению вопросов безопасности с Европейским союзом.