Москва23 нояВести.Таким державам, как Россия, Китай или США, сейчас просто неинтересно говорить о Евросоюзе, у организации нет никаких достижений на сегодняшний день. Об этом в интервью KP.RU заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова таким образом ответила на вопрос, почему на полях саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре практически не поднималась тема Европы.
По какой-то непонятной причине Европейский Союз сам себя определил в качестве главного по Европе. На каком основании? Почему? А что у них за достижения? Какие такие достижения Европейского Союза на сегодняшний день могли бы стать предметом интереса у трех держав, таких как Россия, Китай, США? Просто неинтересно. О чем говорить?задалась вопросом Захарова
Ранее представитель МИД России прокомментировала отказ Еврокомиссии от консультаций с российской стороной по украинскому вопросу, отметив, что в Европе пока "заняты финансированием терроризма".