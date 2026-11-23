Захарова: у ЕС сейчас нет достижений, вызывающих интерес у России, США и Китая

"Неинтересно": Захарова объяснила, почему о ЕС не говорили на саммите АТЭС Захарова: у ЕС сейчас нет достижений, вызывающих интерес у России, США и Китая

Москва23 ноя Вести.Таким державам, как Россия, Китай или США, сейчас просто неинтересно говорить о Евросоюзе, у организации нет никаких достижений на сегодняшний день. Об этом в интервью KP.RU заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова таким образом ответила на вопрос, почему на полях саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре практически не поднималась тема Европы.

По какой-то непонятной причине Европейский Союз сам себя определил в качестве главного по Европе. На каком основании? Почему? А что у них за достижения? Какие такие достижения Европейского Союза на сегодняшний день могли бы стать предметом интереса у трех держав, таких как Россия, Китай, США? Просто неинтересно. О чем говорить? задалась вопросом Захарова

Ранее представитель МИД России прокомментировала отказ Еврокомиссии от консультаций с российской стороной по украинскому вопросу, отметив, что в Европе пока "заняты финансированием терроризма".