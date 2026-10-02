Москва2 окт Вести.Неизвестная песня музыканта Джона Леннона вошла в переизданную версию альбома The Beatles Rubber Soul 1965 года культовой британской рок-группы The Beatles. Версия уже доступна на стриминговых платформах.

В переизданный альбом включен дополнительный материал, который ранее не был общедоступен. Речь идет о 20 дублях и трех домашних демозаписях с ранними вариантами песен Day Tripper и We Can Work It Out. Помимо этого, в альбом добавлена композиция Little Girl - набросок песни Леннона, о которой ранее ничего не было известно.

Издание USA Today уточняет, что кассета с этой песней была найдена в архивах и недавно передана сыном Леннона Шоном.

Эта явно незаконченная песенка длится 2 минуты 17 секунд и представляет собой в основном черновой вариант простой песни о любви, написанной Ленноном, который поет под аккомпанемент акустической гитары и притопывания ногой: "Девочка моя, я пришел сказать, что это был прекрасный день / Я люблю тебя" пишет издание

Всего в новой версии альбома 68 песен, их можно заказать на четырех CD-дисках или на пяти пластинках. Это оригинальные 14 песен в стерео- и моноверсиях, а также в формате Dolby Atmos – так называется технология объемного звука.

Новые варианты сведения сделаны Джайлзом Мартином - сыном продюсера почти всех альбомов The Beatles Джорджа Мартина, - и звукорежиссером Сэмом Океллом.

Легендарная группа The Beatles просуществовала с 1960 по 1970 год. Ее основатель и вокалист Джон Леннон был застрелен фанатом в 1980 году в США.

В начале сентября стало известно, что у Джона Леннона появился первый внук: сообщение о пополнении в семье разместил в соцсети 50-летний сын рок-звезды от брака с японской художницей Йоко Оно - Шон Оно Леннон.