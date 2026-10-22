Москва22 окт Вести.Русский писатель Федор Достоевский может стать постоянным политическим экспертом эфиров RT. Об этом заявила главный редактор издания Маргарита Симоньян.

Речь идет об ИИ-копии классика, сгенерированной нейросетью. В своем Telegram-канале Симоньян показала ролик, где Достоевский цитирует отрывок из "Дневника писателя" о том, как русские люди перенимали на себя вкусы европейцев.

Обещала – сделали. Теперь Достоевский будет постоянным политическим экспертом на RT написала Симоньян

О нейросетевой копии Достоевского в качестве эксперта RT стали говорить в сети после колонки главного редактора литературного журнала The Times Literary Supplement Мартина Айвенса. Он заявил, что русский классик, если бы жил в наши дни, то наверняка бы появлялся в эфире Russia Today.

По мнению эксперта в области художественного перевода Александра Ницберга, Достоевский является самым популярным русским классиком в Европе.