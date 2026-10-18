Некоторые иностранные препараты могут пропасть из аптек из-за отзыва регистрации Минздрав России отозвал регистрацию у ряда зарубежных препаратов

Москва18 окт Вести.Минздрав РФ отозвал регистрационные удостоверения у ряда востребованных зарубежных лекарственных препаратов, в связи с чем они скоро могут пропасть из российских аптек, сообщает MSK1.RU.

Так, с рынка могут уйти "Зепозия", применяемая при рассеянном склерозе, "Сигнифор", необходимый пациентам с болезнью Иценко-Кушинга, биологический препарат "Ремикейд", используемый при ревматоидном артрите, "Спрайсел", который применяют при некоторых видах лейкемии, "Темодал" для лечения отдельных опухолей головного мозга.

Регистрацию части из них Минздрав отменил в августе, часть – еще весной.

Изменения затронут не только дорогостоящие импортные лекарства, но и рынок самых доступных препаратов стоимостью до 200 рублей. Из-за низкой рентабельности производители отказываются от выпуска некоторых из них отмечает MSK1.RU

По словам эксперта фармацевтического рынка, директора по развитию компании RNC Pharma Николая Беспалова, конечно, ничего хорошего в исчезновении препаратов нет, но эти факты не должны стать трагедией, если есть российские и зарубежные аналоги.