Сеть Metro направила млрд рублей в фонд "Народный фронт. Все для победы!"

Немецкая сеть Metro направила миллиард рублей для ВС РФ Сеть Metro направила млрд рублей в фонд "Народный фронт. Все для победы!"

Москва23 окт Вести.Немецкая торговая сеть Metro направила 1 млрд рублей на закупку спецтехники, систем связи и средств борьбы с беспилотниками для подразделений ВС РФ, находящихся на передовой. Средства выделены в адрес фонда "Народный фронт. Все для Победы!", сообщает РБК.

Как часть экономической системы России, мы видим важным участие в стратегических инициативах государства прокомментировал решение гендиректор Metro в России Йоханнес Толай

Первый замруководителя исполкома Народного фронта Сергей Горбунов отметил, что поступление средств поможет решить большой ряд задач на фронте.

Вклад организации позволит решить срочные вопросы с приобретением мощного проходимого транспорта, систем связи и разведки, борьбы с беспилотниками противника и других вещей сказал Горбунов

Ранее активы Metro в России были переданы во временное управление «УК Торг Рус». В пресс-службе Metro РБК решение объяснили необходимостью обеспечить безопасность сотрудников, инфраструктуры и непрерывность бизнес-процессов.