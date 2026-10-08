Monde: группа Metro сама просила власти РФ перевести ее под временное управление

Monde: перевод Metro под временное управление в РФ был инициативой самой фирмы Monde: группа Metro сама просила власти РФ перевести ее под временное управление

Москва8 окт Вести.Немецкая компания Metro сама обратилась к властям России с просьбой перевести ее под временное управление, рассчитывая "сохранить больше контроля над своей судьбой", утверждает французская газета Le Monde.

Как пишет издание со ссылкой на неназванный российский источник, группа компаний действовала на опережение и приняла такое решение, чтобы избежать наихудшего для сценария.

Это рискованный шаг. Однако всегда сохраняется возможность мирного урегулирования — продажи бизнеса на более выгодных условиях заявил источник газеты

По данным РБК, в пресс-службе российской Metro отказались комментировать эту информацию.

Metro AG — немецкая международная оптовая компания, которая специализируется на поставках продуктов питания и других товаров для гостиниц, ресторанов, кафе и частных предпринимателей. Фирма работает более чем в 30 странах, управляет сетью оптовых магазинов под брендами Metro и Makro.

В конце сентября активы Metro Cash & Carry перешли под внешнее управление АО "УК Торг РУС". В Metro AG, в свою очередь, сообщили, что оценивают последствия передачи российских активов под временное управление.

Москва "ничего ни у кого не забирает, не крадет и не национализирует", заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

Введение внешнего управления в иностранных компаниях он объяснил созданием условий, при которых в случае национализации наших компаний, мы смогли бы ответить зеркальным образом.

Российский лидер отметил, что при благоприятном сценарии европейские компании получат обратно свои активы в России.