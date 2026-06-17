Неонацисты устроили концерт со свастикой в Финляндии, власти проигнорировали его Активистка Райски: неонацисты организовали концерт со свастикой в Финляндии

Москва17 июн Вести.Запрещенная и признанная экстремистской в РФ неонацистская организация Blood and Honor ("Кровь и честь") открыто провела концерт с символикой и лозунгами нацистов в финском городе Йювяскюля, сообщила активистка из Финляндии Салли Райски, попросившая политическое убежище в России.

Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.

Недавно была встреча неонацистов в Йювяскюля. Они устроили концерт. Организаторы клуба якобы не знали, что это за мероприятие. Но организация Blood and Honour – это крупная праворадикальная структура, которая вербует молодежь приводит агентство слова Райски

Активистка утверждает, что та же организация спонсирует спортивные мероприятия в Венгрии, где участники выступают в нацистской форме со свастикой. В финской прессе прямо указывается, что Blood and Honour в стране не запрещена. Несмотря на использование нацистской символики и соответствующих лозунгов, концерт никто не остановил, и "мероприятие прошло до конца".

Международная неонацистская организация и музыкальная промоутерская сеть Blood and Honour появилась в Великобритании в 1987 году. Ее название восходит к лозунгу гитлерюгенда "Blut und Ehre" ("Кровь и честь").

В марте Райски заявила, что что националистические идеи давно стали нормой в Финляндии, а нацистскую символику, в частности татуировки "Черное солнце", местная молодежь носит открыто, не вызывая никакой реакции властей.