"Ни о ком не думаю": Трампа не мотивируют финансовые затруднения американцев Трамп заявил, что ухудшение финансового положения граждан не мотивирует его

Москва13 мая Вести.Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ухудшение финансового положение американцев не мотивирует его заключить сделку с Ираном. Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос журналистов у Белого дома.

По словам президента США, ухудшение материального положения американцев не мотивирует его "совсем никак". Трамп заявил, что единственное, что важно для него по поводу Ирана – это то, чтобы Тегеран не смог получить ядерное оружие.

Я в данном случае не думаю о финансовом положении американцев. Я ни о ком не думаю заявил глава Белого дома

Трамп также добавил, что думает о том, что Соединенные Штаты "не должны позволить" исламской республике иметь доступ к ядерному оружию.

Кроме того, американский лидер пригрозил, что если власти Ирана "не сделают то, что правильно", то он "завершит работу".

Как выразился Трамп, США "заключат только хорошую сделку". Он уточнил, что хорошую для жителей США и, как он "думает", для иранцев.

Президент США полагает, что после завершения конфликта с Ираном в мире серьезно вырастет предложение нефти. А в Америке, по его мнению, "наступил золотой век".

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что из-за конфликта с Ираном президент США оказался в отчаянном положении.