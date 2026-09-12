Нидерландец переехал во Владимирскую область Гражданин Нидерландов получил разрешение на проживание в РФ

Москва12 сен Вести.Гражданин Нидерландов Дмитрий Дейстер получил разрешение на проживание в России. Документ ему вручил начальник управления по вопросам миграции УМВД по Владимирской области Дмитрий Архипов.

25-летний нидерландец пояснил, что ранее во Владимирскую область переехали его родители – они также уже получили разрешение на проживание. Дейстер пояснил, что любовь к России ему привила мать – гражданка РФ в прошлом.

Хочу жить и быть полезным в стране, близкой мне по духу и мировоззрению добавил Дейстер

Через год молодой человек сможет запросить вид на жительство, что упростит учебу и устройство на работу. В последствии Дейстер получит право на российское гражданство. Впрочем, сначала он должен выучить русский язык.

Переселение иностранцев в Россию стало возможно благодаря указу президента РФ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности".