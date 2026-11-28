Москва28 ноя Вести.Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, проходит лечение в инновационной онкологической клинике Гаобо в Пекине, специализирующейся на инновационных методах лечения рака. Пациентам клиники из-за низкого иммунитета противопоказаны любые контакты, рассказал журналист ИС "Вести" Александр Балицкий.

Клиника Гаобо находится на северо-западной окраине китайской столицы в районе Чанпин и является исследовательским медицинским центром, который специализируется на инновационных методах лечения злокачественных опухолей, рассказал Балицкий. В данном случае речь идет о так называемой CAR-T-терапии - это относительно новое направление клеточной медицины.

От встреч с журналистами Чекалина сейчас отказывается, а по словам сотрудников клиники, среди которых есть и русскоязычные, любые контакты пациентам противопоказаны.

Сейчас у них иммунитет у всех низкий. Сейчас в Пекине есть новый вирус… Грипп может повлиять на его главное заболевание, поэтому такому пациенту лучше не встречаться с незнакомыми рассказала одна из сотрудниц медучреждения

В июле российский суд приговорил Чекалину к пяти годам условно и назначил ей штраф в 763,5 млн рублей по делу о выводе денег в ОАЭ. 12 ноября Лерчек подала прошение о помиловании, а 14 ноября президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ, освободив ее от наказания и сняв судимость. Тогда же Лерчек в беседе с ИС "Вести" поблагодарила всех за поддержку и выразила надежду на возвращение с хорошими новостями из Китая, куда полетит лечиться от рака.