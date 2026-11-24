"Первый в клеточной терапии": в Китае соберут консилиум для лечения Лерчек В Китае соберут консилиум врачей для выбора дальнейшего лечения Лерчек

Москва24 ноя Вести.В пятницу, 27 ноября, врачи в Китае соберут консилиум для выбора дальнейшего лечения блогера Лерчек, у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии. Валерия Чекалина в соцсети рассказала, почему она выбрала для лечения именно Китай.

Блогер сообщила, что прошла 9 курсов химиотерапии, но метастазы продолжили расти.

Я понимала, что рак меня убивает, что после химии мне плохо и нужно что-то предпринимать. Я выбрала Китай, потому что он первый в клеточной медицине и мне понравилась идея с CAR-T-терапией отметила Валерия

По ее словам, CAR-T-терапия представляет собой забор крови и изготовлении из нее вакцины (если кровь подходит). Вакцину изготавливают три недели.

Учат твои лейкоциты убивать непосредственно рак… Перед введением вакцины тебе делают химиотерапию, чтобы убрать из тебя твои лейкоциты, чтобы новые зашли и начали работать объяснила блогер

Ранее сообщалось, что Лерчек прилетела в Китай и начала подготовку к лечению рака.