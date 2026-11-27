Лерчек принимает много местных лекарств в клинике в Китае

"Я в шоке": Лерчек принимает большое количество препаратов в китайской клинике Лерчек принимает много местных лекарств в клинике в Китае

Москва27 ноя Вести.Блогер Валерия Чекалина, болеющая раком желудка четвертой стадии, рассказала на странице в соцсети о большом количестве китайских лекарств, которые она принимает каждый день.

На данный момент Лерчек проходит лечение в инновационной онкологической клинике в Пекине.

Я в шоке от того, сколько мне приходится пить каждое утро, потому что у меня были свои витамины с собой, мне еще плюс прописали местные сообщила блогер

Также Лерчек подчеркнула, что в Китае много внимания уделяется восстановлению показателей крови, которые сильно падают после агрессивного лечения.