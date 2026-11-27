Москва27 нояВести.Блогер Валерия Чекалина, болеющая раком желудка четвертой стадии, рассказала на странице в соцсети о большом количестве китайских лекарств, которые она принимает каждый день.
На данный момент Лерчек проходит лечение в инновационной онкологической клинике в Пекине.
Я в шоке от того, сколько мне приходится пить каждое утро, потому что у меня были свои витамины с собой, мне еще плюс прописали местныесообщила блогер
Также Лерчек подчеркнула, что в Китае много внимания уделяется восстановлению показателей крови, которые сильно падают после агрессивного лечения.