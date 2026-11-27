Перед CAR-T-терапией Лерчек проверят на метастазы в спинномозговой жидкости

"Берут жидкость из спинного мозга": Лерчек готовится к CAR-T-терапии в Китае Перед CAR-T-терапией Лерчек проверят на метастазы в спинномозговой жидкости

Москва27 ноя Вести.Блогер Валерия Чекалина, у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии, рассказала в соцсети о дополнительном обследовании перед подготовкой к CAR-T-терапии в Китае.

По словам Лерчек, врачи возьмут у нее образец спинномозговой жидкости, чтобы проверить, не распространились ли метастазы.

Берут жидкость из спинного мозга, чтобы понять, нет ли там метастаз. Если их очень много, то CAR-T опасно проводить, нужно потопить очаги активные сначала сообщила Лерчек

Также она отметила, что в пятницу состоялся врачебный консилиум по ее лечению.

Ранее Валерия рассказывала, почему для лечения она выбрала именно Китай.