Москва27 нояВести.Блогер Валерия Чекалина, у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии, рассказала в соцсети о дополнительном обследовании перед подготовкой к CAR-T-терапии в Китае.
По словам Лерчек, врачи возьмут у нее образец спинномозговой жидкости, чтобы проверить, не распространились ли метастазы.
Берут жидкость из спинного мозга, чтобы понять, нет ли там метастаз. Если их очень много, то CAR-T опасно проводить, нужно потопить очаги активные сначаласообщила Лерчек
Также она отметила, что в пятницу состоялся врачебный консилиум по ее лечению.
Ранее Валерия рассказывала, почему для лечения она выбрала именно Китай.