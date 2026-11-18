Москва18 ноя Вести.Российская блогер Валерия Чекалина (Лерчек) рассказала в соцсетях, в каком состоянии находится после химиотерапии и различных препаратов, и поделилась своей фотографией.

Блогер заявила, что прием препаратов сказывается на ее внешности. Один из них - гормон дексаметазон - для улучшения переносимости основного лечения делает лицо лунообразным.

Иногда лицо от отека выглядит по утрам так. И я вообще не нравлюсь себе сообщила Валерия

Валерия Чекалина борется с раком желудка четвертой стадии, обнаруженным после рождения четвертого ребенка в начале 2026 года. Несмотря на девять курсов химиотерапии болезнь прогрессирует.

После помилования Владимиром Путиным и снятия запрета на выезд из России Лерчек готовится к поездке в китайскую клинику, чтобы пройти CAR-T-терапию.