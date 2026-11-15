Блогер Лерчек показала, как выглядит без парика

"Стесняюсь немного": Лерчек показала в соцсетях, как выглядит без парика Блогер Лерчек показала, как выглядит без парика

Москва15 ноя Вести.Блогер Валерия Чекалина, у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии, показала в соцсети последствия первой линии химиотерапии. На видео Лерчек сняла парик и показала короткую стрижку.

При этом блогер отметила, что на данный момент стесняется выходить в соцсети без парика.

Стесняюсь немного без парика сообщила Лерчек

Также Чекалина опубликовала видео с расчесыванием волос после первой линии химиотерапии. На кадрах видно, как на расческе остаются пучки волос. При этом Лерчек отметила, что вместе с волосами уходит вся плохая энергия.

Ранее Валерия Чекалина заявляла, что верит в выздоровление после лечения в Китае.