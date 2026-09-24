Москва24 сенВести.Временно исполняющим полномочия мэра Ярославля назначен Николай Степанов. Информация размещена в канале MAX губернатора Ярославской области Михаила Евраева.
Бывший градоначальник Артем Молчанов будет представлять интересы региона на федеральном уровне.
В связи с поддержкой жителей и уверенной победой на выборах депутатов Государственной Думы Артем Владимирович Молчанов в соответствии с законодательством подал заявление о сложении полномочий мэра города Ярославля по собственному желаниюотметил Евраев и поблагодарил Молчанова за проделанную работу
Николай Степанов - опытный хозяйственник. С декабря 2022 года занимал должность заместителя мэра Ярославля по вопросам ЖКХ и благоустройства.