Москва24 сен Вести.Временно исполняющим полномочия мэра Ярославля назначен Николай Степанов. Информация размещена в канале MAX губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

Бывший градоначальник Артем Молчанов будет представлять интересы региона на федеральном уровне.

В связи с поддержкой жителей и уверенной победой на выборах депутатов Государственной Думы Артем Владимирович Молчанов в соответствии с законодательством подал заявление о сложении полномочий мэра города Ярославля по собственному желанию