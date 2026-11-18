Воронежский священник обратился к семье девушки, погибшей в ДТП с его участием

"Никто не застрахован": Турбобатюшка обратился к семье погибшей в ДТП девушки Воронежский священник обратился к семье девушки, погибшей в ДТП с его участием

Москва18 ноя Вести.Воронежский священник Алексей Гончаров, известный в соцсетях как Турбобатюшка, обратился к родителям девушки, погибшей в ДТП с его участием. Видео он разместил на своей странице во "ВКонтакте".

Я пытаюсь выйти на связь с родственниками погибшей девушки. Но все безуспешно. Поэтому хочу воспользоваться силой интернета. Прежде всего хочу сказать, что сочувствую невосполнимой потере. Я – отец четверых детей, и моим кошмаром является мысль, что от этого никто не застрахован. Выражаю всем родственникам сожаление, глубокие соболезнования сказал Гончаров

Он отметил, что готов оказать любую помощь семье погибшей, в том числе материальную.

Авария на трассе в Бобровском районе произошла рано утром 8 ноября. По данным региональной Госавтоинспекции, Гончаров за рулем Kia Stinger выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Opel Astra, которой управляла 22-летняя автоледи. Она погибла на месте, ее 20-летний пассажир обратился за медицинской помощью самостоятельно.

Как рассказали в Воронежской епархии РПЦ, в момент случившегося клирик епархии иерей Алексий Гончаров находился в командировке и направлялся на приход, где нес служение. После ДТП было возбуждено уголовное дело, на время рассмотрения которого указом митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия Гончаров запрещен в священнослужении.